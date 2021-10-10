Саяногорск, Хакасия, 10 октября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В городе Саяногорск в Хакасии выявлены нарушения в сфере выплаты зарплаты в компании «А-УРА». Руководство предприятия по пошиву одежды задолжало 28 работникам более 500 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по региону.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР На швейной фабрике

В адрес руководителя фирмы было внесено представление с требованием об устранении нарушений. Против юрлица также возбуждено дело об административных правонарушениях, которые направлены в трудовую госинспекцию по республике.

«Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений контролируется городской прокуратурой», — добавили в надзорном ведомстве.