Нью-Дели, 10 октября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Летняя Олимпиада 2036 года может пройти в четырех городах Индии и в том числе — в Ахмедабаде, в котором находится самая большая в мире арена. Об этом 10 октября рассказал президент индийского национального олимпийского комитета Нариндера Батра, его слова приводит агентство Press Trust of India.

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«Олимпийские игры могут проводиться в трех или четырех городах Индии, и я веду переговоры с Международным олимпийским комитетом о возможной заявке на проведение Игр 2036 года», — сказал он.

Также Батра отметил, что в случае, если заявка Индии будет одобрена, церемония открытия Олимпийских игр состоится на стадионе «Мотера» в Ахмедабаде, который он считает лучшим в мире.

«Так что, считаю, у нас отличные шансы на проведение Олимпиады, однако не стоит забывать о том, что у нас достойные конкуренты», — добавил глава национального олимпийского комитета Индии.

Отметим, стадион «Мотера» построили в 1983 году и несколько раз с тех пор реконструировали, в настоящее время на нем может присутствовать до 132 тыс. зрителей.