Кемерово, 10 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Октябрь пришёл в Кемеровскую область с неустойчивой погодой и местами отметился отрицательными температурами, гололедно-изморозевыми явлениями, дождями с мокрым снегом. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

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«По температурам первые числа октября ещё не успели побить рекордов прошлых лет. Например, 1 октября 1968 года в Яе зафиксирована самая минимальная температура начала октября — 11,9 °C, в Кемерове в этот же день — 9 °C. Максимальные отметки были зафиксированы 1 октября 1967 года в с. Красное, Ленинск-Кузнецкого района +26,5 °C, в Кемерове 1 октября 1943 года +23,8 °C», — уточнили синоптики.

При этом, по данным гидрометцентра, пока сложно сказать, каким будет октябрь. Поочередное влияние циклонов и антициклонов будут менять характер погоды практически ежедневно. Судя по предварительному прогнозу, месяц ожидается по температурам в пределах климатических норм. Месячное количество осадков тоже предполагается около нормы. Осадки будут в виде мокрого снега и дождя, а в третьей декаде в основном в виде снега.