Москва, 10 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Средняя стоимость 3-летних автомобилей в России с января по сентябрь 2021 года выросла на 11%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Navigator84 Kia Rio

Эксперты отследили динамику цен на автомобили с пробегом в возрасте 3 лет. Средняя цена подержанных авто рассчитывалась на основе обобщения предложений о продаже.

Оказалось, что динамика изменения цен различается для автомобилей разных марок. Среди наиболее популярных моделей наивысший рост средней цены — на 13% — показал Kia Rio.

Также существенный рост цен около 9% среди востребованных моделей зафиксирован для кроссовера Hyundai Creta, универсала Lada Largus и седана Volkswagen Polo. Самая низкая прибавка к цене за 9 месяцев 2021 года была выявлена для 3-летней Toyota Camry.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года продажи новых легковых автомобилей в России упали на 22% в годовом исчислении.