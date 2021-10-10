Орск, Оренбургская область, 10 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. В Оренбургской области по делу о массовом отравлении людей алкогольным суррогатом арестованы уже шесть человек. Очередное такое решение вынес Октябрьский районный суд Орска, сообщили журналистам в суде.

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Под стражей гражданин пробудет пока до 8 октября. По данным следствия, он хранил для сбыта и продавал опасную спиртосодержащую жидкость под видом известных марок производителей алкоголя. Это и повлекло по неосторожности смерть потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СИЗО суды отправили пятерых фигурантов. Напомним, отравление произошло 7 октября. Погибли 32 человека.