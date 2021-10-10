Москва, 27 апреля, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Работники «Сибнефтегаза» (входит в газодобывающий комплекс НК «Роснефть») отметили День вахтовика массовой акцией «Широка страна!». Вахтовики, проживающие в различных регионах России, вместе с членами своих семей прочитали слова популярной советской песни «Широка страна моя родная», написанные поэтом-песенником В. Лебедевым-Кумачом.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сотрудники «Сибнефтегаза» отметили День вахтовика

Стихи звучат в парке им. Галицкого в Краснодаре, на Набережной Тюмени, на фоне монумента «Родина-Мать зовет!» на Мамаевом кургане, около Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, в заснеженной Ухте и у подножия Кавказских гор — там, где проживают вахтовики «Сибнефтегаза». На промыслах предприятия трудятся около 450 вахтовиков, которые проживают в 47 регионах России.

Работники «Сибнефтегаза» объединены общими целями и корпоративными ценностями. Нефтяники и их семьи вовлечены в спортивное и волонтерское движение предприятия, активно участвуют в различных экологических акциях и творческих конкурсах. Специально для вахтовиков в рамках корпоративного фестиваля «Энергия талантов» предусмотрен формат участия онлайн, который дает возможность транслировать выступление для жюри и участников фестиваля на мультимедийном экране. Среди вахтовиков предприятия есть и авторы-песенники, один из которых стал автором «Гимна Сибнефтегаза».

Следуя политике социальной ответственности «Роснефти», «Сибнефтегаз» планомерно улучшает социально-бытовые условия своих работников. На промыслах построены благоустроенные вахтовые жилые комплексы, с физкультурно-оздоровительными залами, зонами отдыха, библиотеками, столовыми с современным оборудованием.

Вахтовый персонал предприятия имеет возможность получать необходимую медицинскую помощь в рамках ДМС от предприятия не только по месту работы, но и в своем родном городе. Кроме того, в рамках корпоративной программы по оздоровлению сотрудников вахтовики могут воспользоваться санаторно-курортным лечением.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сотрудники «Сибнефтегаза» отметили День вахтовика

Справка. «Сибнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», ведет разработку Берегового и Пырейного месторождений, Хадырьяхинского лицензионного участка, а также реализует программы геологоразведки на участках, расположенных в Пуровском и Красноселькупском районах Ямало-Ненецкого автономного округа. Накопленная добыча природного газа с начала производственной деятельности предприятия составляет более 165 млрд куб. м.