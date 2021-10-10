Кемерово, 10 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В Кемеровской области осень в этом году начиналась с разнообразия погоды. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

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«Снегопад в сентябре, дожди с радугами в октябре. И в ближайшие дни особого тепла не видно. Находясь во власти циклона, ожидается пасмурная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега», — отмечают синоптики.

Подводя итог погоды сентября, гидрометцентр отметил, что месяц в целом был тёплым и вышел на 1 градус выше климатической нормы. Максимальные отметки наблюдались 5 и 8 сентября, по югу области были зафиксированы температуры до +30 °C. Резкое понижение температур было в середине месяца и столбики термометров понижались до +1…+3 °C.

В конце месяца ночью фиксировались отрицательные отметки.