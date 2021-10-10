Москва, 10 октября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Бывший главный наставник московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин не знаком с работой немецкого специалиста Маркуса Гисдоля, который станет новым главным наставником команды. Он рассказал об этом 8 октября.

Кирилл Венедиктов Юрий Сёмин

«У «Локомотива» всегда были большие ориентиры для любого вновь пришедшего тренера», — приводит слова Семина ТАСС.

Также он уточнил, что таковыми являлись чемпионские звания, большое количество кубков, четвертьфинал Лиги чемпионов, полуфинал Кубка кубков и выходы из группы Лиги Европы.

«Это большие завоевания, новому тренеру мы пожелаем превзойти это», — отметил бывший главный тренер московской команды.

«Правильное или неправильное назначение, покажет время. Знаком ли Гисдоль? Я не знаю его», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что московский футбольный клуб «Локомотив» достиг договорённости с немецким специалистом Маркусом Гисдолем о том, что он станет новым главным наставником команды.