Краснодар, 10 октября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Известие об участии в смертельном ДТП автомобиля, в котором могла находиться известная телеведущая Ксения Собчак, активно обсуждают в интернете. Люди возмущены тем обстоятельством, что медийная персона просто пересела в такси и отправилась по своим делам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ксения Собчак

«Сколько чудаков, не зная, что случилось, уже во всём обвинили Собчак только за то, что она… Собчак!» — написал Гость из Москвы.

«От столкновения мозги известной светской львицы не пострадали ввиду их отсутствия», — иронизирует Иван.

«Алё, тётя, там человек погиб, может, дети сиротам остались, совесть есть?» — вопрошает Максим.

«Водитель же местный, и ему 40 лет, не мальчик уже, должен же уметь водить машину и знать местные дороги. Бедная погибшая женщина… А мог всех убить» — рассуждает Анна.

«Всё равно, что перешагнула через умирающего и пошла дальше. Жесть! Отношение к людям как мусору, валяющемуся под ногами. Истинное отношение элиты к людям», — негодует Курганец.

«Интересно, все пострадали, а Собчак целехонька. Села и уехала…» — удивляется Ярослав.

«Почему службы ГИБДД вообще разрешили ей покинуть место аварии? Снова идет разделение на тех, кому всё можно, и тех, кому можно, но не очень. Где справедливость?» — вопрошает Света.

«Она — пассажир, которого водитель чуть не убил. Почему она должна там оставаться? Ещё неизвестно, в каком состоянии она сама и остальные пассажиры», — рассуждает Анна.

«Это не дает никому повода обвинять ее в аварии. в отсутствии эмпатии — возможно, но никак не в преступлении. Люди разные: для кого-то это шок, а для кого-то лишь незнакомцы», — заметил Б.

«Давайте размышлять дальше: она участник и свидетель! ДТП со смертельным исходом! Но конечно, небожителям грех на такие мелочи отвлекаться. Их ждёт Париж», — иронизирует Андрей.

«Она, как и Ефремов, будут отрицать…» — прогнозирует Александр Белый.

«Ну, как обычно, в ДТП обвинят труп — он коварно ехал в своей полосе и не менее коварно не нарушил ПДД», — считает Р.

«Водитель дуру дал. Совершить преступление, чтобы пассажирка быстрее доехала», — замечает N.

«По личному опыту знаю, что когда едет «небожитель», то он или поощряет и подталкивает водителя на подчеркивание статуса, и наплевать на правила для людишек, или даёт четкую установку — все по закону», — отмечает Анатолий.

Напомним, авария с участием автомобиля, в котором, по некоторым свидетельским показаниям, находилась Ксения Собчак, произошла накануне вечером, 9 октября в Адлере. В ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили, что сорокалетний водитель автомобиля Mercedes при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen под управлением 28-летнего водителя. После этого Volkswagen по инерции по касательной столкнулся с микроавтобусом, в котором находились десять пассажиров. В результате погибли два человека — пассажиры Volkswagen. Третий пассажир сейчас находится в тяжелом состоянии.

Водитель Mercedes рассказал, что очень торопился доставить пассажирку на рейс, поэтому гнал как мог. После аварии Собчак пересела в другую машину, на которой добралась до аэропорта и улетела в Москву на своем рейсе. С того самого момента ни сама Собчак, ни ее представители никак не комментировали ситуацию. СМИ сообщают, что Собчак вылетела из Сочи ещё вчера вечером, а сейчас находится в самолёте в Нью-Йорк. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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