Астрахань, 10 октября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Главный тренер астраханского футбольного клуба «Волгарь» Виталий Панов покинул занимаемый им пост. Об этом 10 октября сообщает «Матч ТВ».

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По информации источника, специалист покинул команду из-за неудовлетворительного результата домашнего матча с липецким клубом «Металлург» в шестнадцатом туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Также указывается, что исполняющим обязанности главного тренера станет Андраник Бабаян и добавляется, что в ближайшее время руководство астраханской команды не собирается искать нового главного наставника клуба.

Отметим, в настоящее время «Волгарь» набрал после 16 туров девять очков и находится на девятнадцатом, предпоследнем месте в турнирной таблице ФНЛ.