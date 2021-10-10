Вашингтон, 10 октября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Специалисты аналитической компании Gartner порекомендовали своим клиентам не спешить с обновлением операционной системы Windows до 11-й версии. Об этом сообщает портал The Register.

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Вице-президент Gartner Стивен Клейнханс рассказал, что корпоративным клиентам не стоит торопиться с внедрением новой версии операционной системы. Он посоветовал начать переход на Windows 11 с проведения ограниченных тестов среди сотрудников информационно-технологических отделов. Эксперт предположил, что к началу 2023 году на Windows 11 перейдут не более 10% корпоративных клиентов.

Клейнханс добавил, что новая версия операционной системы от Microsoft не слишком отличается от предыдущей сборки. Он предположил, что новое название не отражает важность изменений, а лишь призвано вызвать ажиотаж.

При этом вице-президент Gartner похвалил некоторые решения, внедрённые в Windows 11. В частности, он отметил важность обновления магазина Microsoft Store, будущую поддержку приложений Android и отказ от браузера Internet Explorer.