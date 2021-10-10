Омск, 10 октября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В Омской области правоохранители разбираются в обстоятельствах наезда на 9-летнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, ДТП произошло днём 10 октября на трассе Тюмень-Омск.

Управление МВД России по Омской области ДТП в Омской области

Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля DAF, двигаясь в направлении Омска, сбил малолетнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.

«В результате ДТП пешеход — мальчик 2012 г.р., доставлен в медицинское учреждение. Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки», — добавили в ведомстве.