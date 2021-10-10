Кемерово, 10 октября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 11 октября, ожидается переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на дорогах местами гололедица, ветер северный, 4−9 м/с, местами до 14 м/с. Такое прогноз регионального гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мокрый снег

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Ночью 11 октября в Кузбассе по прогнозам синоптиков будет −2…+3 °C, днём +3…+8 °C.

В городе Кемерово завтра, 11 октября, прогнозируется переменная облачность, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью −1…+1 °C, днём +2…+4 °C.