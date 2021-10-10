Челябинск, 10 октября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В озере Увильды Челябинской области обнаружено тело рыбака, пропавшего 8 октября. Об этом сообщает областная Поисково-спасательная служба.

Озеро

Поводом для поисков стало сообщение граждан, которые увидели пустую лодку на воде. Первый день поисков не дал результата. Однако 9 октября его обнаружили в 150 метрах от берега на глубине почти два метра.

Тем временем продолжились поисковые мероприятия на озере Иртяш. Там ранее пропал мужчина 1983 года рождения.