Индиан-Уэллс, США, 10 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв уверенно обыграл испанского спортсмена Карлоса Табернера в матче второго круга теннисного турнира в Индиан-Уэллсе. Об этом 10 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Carine06 Андрей Рублев

Спортсмен из России обыграл испанца в двух сетах со счетом 6:3, 6:4

Матч продолжался в течение 1 часа 37 минут. За это время Рублев подал навылет шесть раз, один раз ошибся при подаче и смог реализовать 3 брейк-пойнта из 9. Его соперник за этот же временной отрезок подал навылет четыре раза, допустил три двойные ошибки и реализовал один из пяти возможных брейк-пойнтов.

Отметим, в третьем круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе Андрей Рублёв сыграет с представителем США Томми Полом.