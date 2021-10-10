Рига, , 14:31 — REGNUM Активист партии «Русский союз Латвии» и общественный деятель Сергей Муливанов проведет в понедельник, 11 октября, акцию в поддержку правозащитника Ермека Тайчибекова у здания посольства Казахстана в Риге. Об этом сам латвийский общественный деятель сообщил на своей странице в социальной cети Facebook.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

Муливанов напомнил, что 12 октября 2021 года в Казахстане начнется суд над местным правозащитником Тайчибековым, который последовательно выступает за дружбу между казахами, русским и другими народами Казахстана.

«Дорвавшиеся до власти в Казахстане люди, которые целью своей жизни ставят унижение людей других национальностей, предъявили ему обвинение в разжигании национальной розни, за выступления в защиту прав национальных меньшинств», — написал латвийский активист.

По словам Муливанова, «ошалевшие от вседозволенности сторонники теории превосходства титульной нации грозятся впаять Тайчибекову 7 лет колонии строго режима, а в добавок накинуть еще тройку-другую, возбудив пару новых дел».

К началу суда активист и приурочил свою акцию, которая начнется в 10:30 минут по местному времени (совпадает с московским временем) на улице Юрия Алунана в столице Латвии.

Известный своими пророссийскими взглядами казахстанский блогер Ермек Тайчибеков в декабре 2015 года был приговорен к четырехлетнему тюремному сроку по обвинению в возбуждении национальной вражды в публикациях в социальной сети Facebook. Уголовное дело против Тайчибекова было открыто по заявлению группы гражданских активистов, называющих себя национал-патриотами.

В январе 2016 года представитель ОБСЕ подверг критике приговоры в отношении блогеров в Казахстане. В октябре 2017 года блогер Ермек Тайчибеков вышел из тюрьмы досрочно.

23 сентября 2020 года правозащитник Ермек Тайчибеков был арестован повторно.