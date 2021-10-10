Вашингтон, 10 октября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA и компании Boeing приняли решение о переносе испытательного полёта космического корабля Starliner на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

NASA Взлёт корабля Starliner при испытании системы аварийного спасения

Точные сроки испытательного запуска будут зависеть от готовности корабля, ракеты-носителя и доступности космической станции. Планируется, что пуск состоится в первой половине 2022 года.

Второй испытательный полёт корабля Starliner в беспилотном режиме должен был состояться в августе 2021 года. Запуск был отменён из-за выявленных проблем с клапаном в двигателе служебного модуля космического корабля.

Специалисты компании Boeing завершили частичную разборку двигателей. В ближайшие недели будут проведены дополнительные испытания проблемных клапанов.

Корабль Starliner разработан компанией Boeing по заказу NASA для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Первый испытательный запуск в беспилотном режиме состоялся в 2019 году. Из-за сбоя в работе бортового оборудования специалистам пришлось отменить стыковку с МКС — корабль вернулся на Землю без выполнения этой операции.