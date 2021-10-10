Москва, 10 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя в России, пройдет 10 октября в в Государственном Кремлевском Дворце с прямой телевизионной трансляцией на «Первом канале», оно начнется в 17:00 мск. Об этом 10 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM

Абрам Харьковский. Награда учителю. 1951

Увидеть концертную программу смогут все жители страны. Традиционно на праздничном концерте ко Дню Учителя в Кремле награждаются лучшие учителя страны, выбранные по итогам всероссийского конкурса «Учитель года России».

В этот раз церемония награждения состоится в 32 раз и будет проходить в формате мюзикла с участием звезд эстрады и главных героев, которыми станут сами педагоги.

Главным событием праздничного вечера станет награждение абсолютного победителя конкурса «Учитель года России». Также в программе награждение победителей других знаковых профессиональных конкурсов: воспитателей, педагогов-дефектологов и директоров школ.

Специально для российских педагогов был написан и поставлен оригинальный мюзикл «Школьная история», посвящённый профессии учителя, который состоит из нескольких эпизодов, раскрывающих профессию учителя с разных сторон: «Дневник», «Начальная школа», «Подвижники», «Подвиг», «Инклюзия», «Новаторы» и «Спасибо учителям».

В мюзикле будут участвовать звёзды эстрады, такие как Анастасия Стоцкая, Анастасия Макеева, Иван Ожогин и многие другие. Кроме того, в мюзикле примут участие и сами учителя, как совсем молодые, так и обладающие колоссальным опытом. Все они расскажут свои истории и раскроют особенности своей профессии.