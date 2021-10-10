Челябинск, 10 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Челябинской области скончался бывший первый секретарь горкома КПСС южноуральской столицы Василий Кривопуск. Об этом пишут СМИ.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Ему было 89 лет. Городом он руководил в 1984—1986 годах. Также его избирали депутатом Верховного Совета РСФСР 11-го созыва. Был почётным гражданином Челябинской области.

«Он внёс большой вклад в развитие строительной отрасли региона, занимал ответственные посты в Челябинске», — напоминает пресс-служба регионального правительства.