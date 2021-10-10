Москва, 10 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. О своем решении завершить профессиональную спортивную карьеру объявила российская фигуристка Алена Леонова. Ее слова 10 октября приводит РИА Новости.

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«Я жду мальчика, нахожусь на пятом месяце беременности. Недавно как раз узнали пол. Официально карьеру не завершала, потому что мы планировали сделать прекрасное шоу, на него хотели приехать многие именитые фигуристы и сказать теплые слова, спасибо им большое», — сказала она.

Также спортсменка уточнила, что из-за пандемии коронавирусной инфекции эти планы сорвались.

«В последнее время думали про этот октябрь, хотели устроить мероприятие на Мемориале Панина. Но на лед я уже не выйду, поэтому и это, скорее всего, отменяется. Так что карьеру я завершила», — добавила Леонова.

Отметим, Алена Леонова является участницей зимних Олимпийских игр 2010 года, пяти первенств мира (лучший результат — серебряная медаль в 2012 году) и пяти чемпионатов Европы.