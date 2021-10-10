Чита, 10 октября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 10 октября от коронавируса полностью привиты уже 330 759 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Ещё 349 494 гражданина получили первый компонент вакцины. Таким образом, за последние двое суток первый компонент вакцины от инфекции получили 994 человека, завершили вакцинацию 611 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 10 октября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 71 071, причём 221 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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