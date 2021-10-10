Москва, , 13:49 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала блогера Лизу Лазерсон, которая в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что евреям в СССР жилось якобы очень плохо и именно поэтому правильно ФРГ решило выплатить компенсации только жителям блокадного Ленинграда еврейской национальности. Соответствующее сообщение Захарова опубликовала на своем телеграм-канале.

В эфире «Эха Москвы» Лазерсон утверждала, что евреи в СССР якобы получали меньше пенсию, жили хуже чем неевреи, что евреям нельзя было жить в Москве, а если они и жили в столице, то только якобы в еврейском гетто. В своём невежестве Лазерсон утверждала, что «на месте парка «Зарядье» был огромный еврейский райончик — еврейское гетто», «там жили еврейские купцы», «на месте «Зарядья» было огромное количество еврейских трущоб».

«Слушаю это и не верю, что на дворе 2021, что мы отмечаем в эти дни юбилей нюрнбергских решений, что за послевоенные десятилетия мир придумал Всеобщую декларацию прав человека, Альянс цивилизаций и культурное разнообразие; что Интернет даёт возможность читать даже самые редкие книги, находить исторические документы да и просто постоянно учиться. Получается, всё это зря, если возможны подобные дикие рассуждения на массовую аудиторию?» — написала Захарова.

Также представитель МИД напомнила, что российское дипломатическое ведомство не раз указывало германскому правительству, которое осуществляет гуманитарные компенсационные выплаты, что не следует делать различий между людьми, которые в равной степени переживали ужасы тех событий.

«Подчёркивали, что Берлин в знак признания своей ответственности должен найти решение на основе принципов недискриминации, справедливости и морали, без попыток прикрываться псевдоюридическими отговорками. К сожалению, нам последовательно отвечали отказом. Эта безнравственная позиция уже порождает чудовищные плоды в виде подобных «дискуссий в эфире», — пишет Захарова.

Также представитель МИД России предложила ведущим «Эха Москвы» признать свою глупость, невежество и примитив, граничащий с национализмом.