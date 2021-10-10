Новосибирск, 10 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 10 октября, за минувшие сутки было зарегистрировано 3438 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

flockine ОРВИ

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Отметим, что в регионе зарегистрировано 65 299 случаев заражения коронавирусом (+180 за сутки), в том числе у 5698 детей; 51 470 пациентов полностью выздоровели (+39 за сутки); умерли 3112 человек (+12 за сутки).

Всего в Новосибирской области сделано уже 2 583 092 теста на коронавирус.