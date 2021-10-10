Киев, 10 октября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Поединок между британским боксером Тайсоном Фьюри и представителем Украины Александром Усиком невозможен из-за боя-реванша последнего с другим британским боксером — Энтони Джошуа. Об этом 10 октября заявил менеджер Усика Александр Красюк.

Andriy Makukha Александр Усик

«Джошуа активировал реванш. Будем драться с ним», — приводит его слова ТАСС.

При это Фьюри является чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, а Александр Усик — чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской Федерации (IBF).

Как сообщало, ранее стало известно, что Тайсон Фьюри победил досрочно представителя СШАДеонтея Уайлдера в бою, на кону в котором стоял его титул чемпиона мира по версии WBC.