Москва, 10 октября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Отправка режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд на Международную космическую станцию позволит снять правдивый фильм о космическом полёте, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу НТВ.

Goodfon.ru Вид на Землю с борта МКС

Рогозин рассказал, что современные компьютерные эффекты и анимация позволяют снимать на Земле любые сюжеты. Однако зачастую такие эффекты выглядят неправдоподобно.

«Всё можно снять, просто это [будет] неправда», — отметил Рогозин.

Глава Роскосмоса добавил, что для съёмок действительно правдивого фильма о космосе было принято решение об отправке съёмочной группы на орбитальную станцию. Также он раскритиковал некоторые другие фильмы о космических полётах.

«Фильм «Марсианин» смотрели, голливудский? Ну, это же чушь собачья», — заявил Рогозин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября к МКС причалил корабль «Союз МС-19» с режиссёром Шипенко и актрисой Пересильд. Съёмочная группа пробудет на орбитальной станции до 17 октября.