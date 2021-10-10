Москва, 10 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Локомотив» достиг договорённости с немецким специалистом Маркусом Гисдолем о том, что он станет новым главным наставником команды. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба «железнодорожников».

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Уточняется, что 52-летний тренер в ближайшее время станет главным наставником «Локомотива» и сменит на этом посту сербского специалиста Марко Николича, 5 октября покинувшего команду.

Отметим, в последнее время Маркус Гисдоль с ноября 2019 по июнь 2021 года был главным тренером клуба «Кельн», также он работал тренером команд «Хоффенхайм» и «Гамбург», и ассистентом главного тренера клуба «Шальке».

В настоящее время «Локомотив» находится на четвертом месте турнирной таблице чемпионата России с 17 очками в активе.