Новосибирск, 10 октября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 10 октября, выявили 180 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 177 случаев

Zdrav.tomsk.ru Коронавирус

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«Скончались ещё двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 39 лет, 44 года, 46 лет, 65 лет, 68 лет, 83 года, 83 года, 85 лет и женщины в возрасте 51 год, 62 года, 65 лет, 70 лет. Всего в регионе умерли 3112 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 65 299 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 5698 детей; 51 470 пациентов полностью выздоровели (+39 за сутки).