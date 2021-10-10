Парабельский район, Томская область, 10 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Томской области житель села Парабель предстанет перед судом по обвинению в незаконной рубке деревьев. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

Управление МВД по Томской области Житель Томской области спиливал кедры ради шишек

По данным следствия, в августе 37-летний мужчина собирал кедровые шишки на территории Парабельского участкового лесничества, для чего он бензопилой спиливал целые кедры.

«В результате преступной деятельности обвиняемого государству причинен ущерб на общую сумму более 127 000 рублей», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены для рассмотрения в районный суд.