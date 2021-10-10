Москва, 10 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Некоторые детали смартфонов относятся к отходам повышенного класса опасности, поэтому их нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Об этом рассказали эксперты, опрошенные РИА Новости.

Ремонт смартфона

Представитель Ассоциации «СКО Электроника-утилизация» Антон Гуськов объяснил, что в смартфонах, как правило, используются литий-ионные аккумуляторы. Они относятся к отходам повышенного класса опасности, поэтому их утилизацией должны заниматься особые предприятия.

Эксперт добавил, что выбрасывать смартфоны и другие электронные устройства в общий контейнер с бытовыми отходами запрещено действующим законодательством РФ. Он отметил, что специальные пункты сбора использованных аккумуляторов можно найти в некоторых торговых сетях.

Начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин добавил, что вышедший из строя смартфон можно сдать на запчасти в ближайший сервисный центр. Если устройство, от которого хотят избавиться, продолжает функционировать, то его можно передать в благотворительную организацию.