Манчестер, Великобритания, 10 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Нидерландский полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек попал в сферу интересов нескольких известных команд. Об этом 10 октября сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Донни ван де Бек

По данным источника, 24-летним футболистом интересуется туринский клуб «Ювентус», спортивный директор которого Федерико Керубини уже общался с агентом игрока по поводу возможности его аренды с последующим выкупом.

При этом указывается, что полузащитником также интересуется команда «Ньюкасл».

Отметим, в нынешнем сезоне Донни ван де Бек сыграл за «МЮ» в трех матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.