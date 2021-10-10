Екатеринбург, 10 октября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Свердловской области 9 октября обнаружили ещё 558 случаев COVID-19. Из них в Екатеринбурге 171, сообщает оперштаб.

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Всего в регионе зафиксировали уже 144 321 заразившихся. Выздоровели 132 682 пациентов.

Ещё 44 гражданина скончались от COVID-19. С начала пандемии общее число таких случаев составляет уже 6731.