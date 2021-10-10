Милан, Италия, 10 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Миланский футбольный клуб «Интер» собирается продлить контракт со своим хорватским полузащитником Марсело Брозовичем. Об этом 10 октября сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

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По информации источника, в течение ближайшего времени отец и агент 28-летнего футболиста Иван Борзович должен провести встречу с руководством миланской команды, на которой игроку предложат продлить контракт с ней до 2025 года.

Отметим, Марсело Брозович играет в составе «Интера» с 2015 года и в минувшем сезоне принял участие в трех матчах, отличившись в них двумя голами и шестью результативными передачами. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2022 года.