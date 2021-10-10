Кемерово, 10 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 10 октября, медицинскую помощь получают 1210 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 11 868 человек», — уточняет оперштаб.

Всего в регионе выявлено 58 606 случаев заражения коронавирусом, 56 046 человек выздоровели, 1350 пациентов скончались.

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