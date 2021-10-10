Кемерово, 10 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 10 октября, за минувшие сутки выявлено 176 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 183 случая.

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«Новокузнецк — 29, Кемерово — 24, Междуреченск — 23, Белово — 20, Прокопьевск — 14, Мыски — 11, Осинники — девять, Калтан — восемь, Анжеро-Судженск — семь, Киселевск — семь, Юрга — три, Гурьевский МО — три, Таштагольский МР — три, Краснобродский — два, Полысаево — два, Беловский МО — два, Новокузнецкий МР — два, Яшкинский МО — два, Ленинск-Кузнецкий — один, Крапивинский МО — один, Прокопьевский МО — один, Промышленновский МО — один, Тисульский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 179 пациентов выздоровели, пятеро скончались.