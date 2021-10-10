Томск, 10 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Томской области за последние сутки подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции составил 1,1, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 44 618. К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 37 153 человека, в том числе 64 за последние сутки.

По данным на 10 октября, занятость коечного фонда в для пациентов с коронавирусом достигла 77,6%.