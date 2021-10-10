Казань, 10 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Началась подготовка документов, необходимых для включения обсерваторий Казанского университета в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры РФ Николай Никифоров агентству ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮНЕСКО

Никифоров рассказал о начале активных работ по подготовке к номинированию обсерваторий Казанского университета на включение в список наследия ЮНЕСКО. Он добавил, что вопрос о включении обсерваторий в список Всемирного наследия планируется рассмотреть в ближайшие годы.

Замдиректора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры РФ объяснил, что число номинируемых на включение в список Всемирного наследия объектов ограничен правилами ЮНЕСКО. В год организация присваивает этот статус не более чем одному объекту от каждой страны.

В 2022 году Россия планирует предложить для включения в список наследия ЮНЕСКО памятники зодчества XVII века в городе Гороховце. В 2023 году на включение в список будет номинирован Спасо-Преображенский собор в Переславле Залесском.