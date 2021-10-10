Иваново, 10 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Старший тренер молодежного состава московского футбольного клуба ЦСКА Андрей Аксёнов покинул занимаемый им пост и стал главным наставником ивановской команды «Текстильщик». Об этом 10 октября сообщает пресс-служба клуба из Иваново.

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Уточняется, что вместе с Аксёновым с командой будет работать также перешедший в «Текстильщик» Максим Боков, также ранее работавший с молодежным составом ЦСКА.

Отметим, ранее пост главного наставника ЦСКА покинул Сергей Павлов, находившийся на нем с начала прошлого года.

При этом в настоящее время «Текстильщик» с 14 очками находится на 17-м месте турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ), в зоне вылета.