Зеленогорск, Красноярский край, 10 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В городе Зеленогорск Красноярского края осуждён местный житель за публичную демонстрацию символики криминального движения. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

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По данным обвинения, мужчина на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместил символику и обозначение криминального движения, деятельность которого признана запрещенной на территории Россиии. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

«По результатам его рассмотрения виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа, запрещенная информация удалена», — отметили в надзорном ведомстве.