Чита, 10 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 10 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 71 071, причём 221 из них обнаружили только за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 61 540 пациентов (+124 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1473 человека (+7 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 137 находятся в тяжёлом состоянии (+2 за сутки), 54 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-8 за сутки).

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