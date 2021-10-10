Торонто, Канада, 10 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Российский нападающий хоккейного клуба «Торонто Мэйпл Лифз» Илья Михеев получил травму руки в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Оттава Сенаторз». Об этом 10 октября сообщается на официальном сайте НХЛ.

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Уточняется, что 27-летний российский хоккеист получил травму в первом периоде и во втором уже не смог выйти на лед.

«У нас будет больше информации в понедельник (11 октября — ред.). Но пока не похоже, что он пропустит совсем немного», — заявил главный тренер «кленовых листьев» Шелдон Киф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что клуб «Торонто Мэйпл Лифз» уверенно обыграл команду «Оттава Сенаторз» в предсезонном матче НХЛ со счетом 4:1.