Оренбург, 10 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. На помощь медикам Оренбуржья в спасении людей, отравившихся алкогольным суррогатом, прибыли врачи из Уфы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Они приехали по приглашению областного минздрава и по поручению Центрального совета Общества токсикологов России. Вместе с оренбургскими коллегами башкирские борются за жизни пациентов.

Как отмечает главный внештатный токсиколог Башкирии Гузель Биктимирова, ситуация не рядовая, очень тяжёлая. Медики соседнего региона осмотрели наиболее тяжёлых пациентов. Каждый пациент был обсужден коллегиально с врачами, работающими в Новотроицке и Орске.

«Нас приехало четыре человека, токсикологи и реаниматологи с опытом лечения именно таких пациентов. Очень быстро, организованно были включены все планы маршрутизации, ни один больной не остался без пристального внимания», — заверила Биктимирова.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число погибших от отравления суррогатом достигло 32 человека. А всего пострадавшими числятся 64 гражданина.