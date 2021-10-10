Лос-Анджелес, США, 10 октября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Анахайм Дакс» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Лос-Анджелес Кингз» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра состоялась на льду арены «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. У «Кингз» голы забили оформивший в матче дубль Габриэль Вивальди (18-я и 25-я минуты) и российский нападающий Владимир Ткачев (45-я, в большинстве), в составе «Анахайма» шайбы забросили Тревор Зеграс (9-я), Адам Хенрик (29-я) и Макс Комтуа (47-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости, победный бросок на счету Макса Комтуа.

Отметим, новый регулярный сезон в НХЛ стартует 12 октября.