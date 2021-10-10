Оренбург, 10 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области от отравления суррогатным алкоголем погибли уже 32 человека. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

geralt Алкоголь

Общее число пострадавших достигло 64-х. 25 находятся в различных стационарах. С ними работают ведущие реаниматологи, токсикологи и наркологи Башкирии и Оренбуржья.

Как сообщало ИА REGNUM, отравление алкоголем произошло в Восточном Оренбуржье 7 октября. Несколько детей осиротели. Власти региона пообещали им помочь.