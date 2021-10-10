Москва, 10 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Рост продаж китайских автомобилей в России объясняется ростом качества китайской техники и важностью российского рынка для производителей из КНР. Об этом рассказали эксперты, опрошенные «Российской газетой».

Haval.ru Завод Haval

В сентябре 2021 года в России было продано 11,1 тыс. китайских автомобилей. В общем объёме продаж в России доля авто из Китая достигла рекордной отметки в 9,3%. Год назад этот показатель составлял 4,4%.

Лидером по поставкам среди китайских производителей стала компания Haval, нарастившая в сентябре продажи в 2,5 раза в сравнении с тем же месяцем 2020 года. Также высокие показатели продаж продемонстрировали компании Chery и Geely.

Генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий объяснил, что рост продаж китайских автомобилей связан с нехваткой электронных компонентов. В условиях дефицита многие мировые производители перераспределяют поставки в пользу приоритетных рынков. Развитие ситуации показало, что российский рынок является одним приоритетных для китайских компаний.

Руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников добавил, что рост поставок авто из Китая также свидетельствует о том, что компании из КНР более успешно справляются с проблемой нехватки чипов. Он предположил, что у китайских компаний есть дополнительный доступ к электронным компонентов. Эксперт отметил повышение качества китайских автомобилей, что также способствует росту продаж.