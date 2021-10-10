Калуга, 10 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 145 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 10 октября. Днём ранее, 9 октября, в регионе было зарегистрировано 138 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 49 531 человека, 47 105 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 753 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.