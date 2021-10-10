Красноярск, 10 октября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Прокуратура Красноярского края организовала проверку по сообщению СМИ о масляных пятнах на воде в месте расположения выпусков стоков красноярской ТЭЦ-1. В проверках задействованы также специалисты Росприроднадзора и минэкологии края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Dave Shea Нефтяное пятно

К настоящему времени отобраны пробы воды. По результатам исследований, как отмечается, будут установлены причины произошедшего.

«Также приняты меры, направленные на устранение допущенных нарушений, привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности и взыскание ущерба, причиненного объектам охраны природы», — добавили в прокуратуре.

Тем временем, по требованию прокурора на предприятии ведутся работы по установке дополнительных бон, чтобы предотвратить загрязнение реки Енисей, а также использованию сорбента. Ситуацию контролируют в краевой прокуратуре.

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