Денвер, США, 10 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Даллас Старз» проиграл команде «Колорадо Эвеланш» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра проходила на льду «Болл-Арены» в Денвере и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:2.

Голами в составе победителей отличились оформивший в матче дубль Натан Маккиннон (4-я и 47-я минуты), финский форвард Микко Рантанен (29-я, в большинстве) и Джей Ти Комфер (59-я, в пустые ворота).

У «Далласа» голы забили российский нападающий Денис Гурьянов (27-я, в большинстве), также записавший на свой счет одну результативную передачу, и шведский форвард Якоб Петерсон (52-я, в большинстве).

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, новый регулярный сезон в НХЛ стартует 12 октября.