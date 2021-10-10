Индиан-Уэллс, США, 10 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе после отказа австралийской спортсменки Астры Шарма продолжать матч второго круга. Об этом 10 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Peter Menzel Дарья Касаткина

В первом сете при счете 4:3 в пользу теннисистки из Австралии, она отказалась от дальнейшего участия во встрече, в результате чего российская спортсменка вышла в третий круг соревнований.

Отметим, в следующем раунде теннисного турнира в Индиан-Уэллсе Касаткина сыграет с победительницей поединка между немкой Анжеликой Кербер и чешкой Катержиной Синяковой.