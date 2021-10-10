Горно-Алтайск, 10 октября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Республике Алтай подростки всё чаще вовлекаются в совершение преступлений, связанных с распространением наркотиков. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

(сс) Warren Wong Подросток

Так, с начала года следователи направили прокурору семь уголовных дел, в пяти из которых фигурируют несовершеннолетние (2 и 1 соответственно за аналогичный период прошлого года).

В числе способствующих совершению преступлений обстоятельств названы несвоевременное уничтожение местными властями дикорастущей конопли, ненадлежащая работа органов профилактики и так далее.

«Лицам, признанным виновными в совершении незаконного сбыта наркотиков, назначается реальный срок лишения свободы, в том числе и в отношении несовершеннолетних», — добавили в ведомстве.

В связи с этим сотрудники СК напомнили, что наркопреступления относятся к тяжким, за которое предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы. При этом если гражданин добровольно сдал наркотическое вещество и помогал следствию, то он освобождается от уголовной ответственности.