Москва, 10 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Общие кассовые сборы отечественного кинопроката за сентябрь 2021 года на 18% превысили результаты того же месяца 2019 года. Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Assianir В кинотеатре

По итогам сентября текущего года российские кинотеатры собрали 3,428 млрд рублей. Сборы на 10% превысили результаты последнего месяца лета.

В сравнении с сентябрём осени 2020 года сборы выросли на 81%, что объясняется ограничениями в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. В пересчёте на валюту сборы выросли на 84%.

Если сравнивать с сентябрём допандемийного 2019 года, то рост оказался более скромным и составил 18%. В валютном эквиваленте сборы в сентябре 2021 года в сравнении с тем же месяцем 2019 года выросли на 6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года средняя стоимость билетов на кино в России превысила 300 рублей, что стало рекордно высоким показателем с 2015 года.